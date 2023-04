Due titoli toscani al Parco Apuane Bouamer e Bedini campioni

Fine settimana in grande spolvero per il Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde Cetilar, allo stadio comunale di Reggello, a Firenze, dove, al campionato toscano assoluto Fidal nei 10 mila metri su pista, valido anche come prima prova del campionato per società su strada, i biancoverdi del presidente Graziano Poli hanno conquistato due titoli regionali.

Omar Bouamer, classe 1989, con il tempo di 29’28”31, ha vinto il titolo di campione toscano assoluto ed ha ottenuto l’ammissione ai campionati europei su pista che si terranno a Pace, in Francia; mentre Nicolò Bedini, classe 2002, con il tempo di 30’18”56, ha conquistato il titolo di campione toscano Under 23, categoria "Promesse".

Sul podio della classifica assoluti, insieme al neocampione toscano Omar Bouamer, sono saliti i due compagni di squadra Lorenzo Brunier, classe 1996, con il tempo di 29’33”30 e Rudy Albano, nato nel 1992, con il tempo di 30’15”58. Poi, ai piedi del podio, come si suol dire, altri due biancoverdi: Nicolò Bedini (vincitore del titolo Under 23, come detto) e Antonino Lollo, classe 1990, con il tempo di 30’45”77. A seguire gli altri scudieri del Parco Apuane: Francesco Nardone, Emanuele Fadda, Carlo Pogliani e Marco Sagramoni, tutti con apprezzabili tempi.

Anche su strada i ragazzi del presidente Graziano Poli sono stati protagonisti in varie parti d’Italia. In particolare a Prato, alla "Prato Half Marathon", corsa valida come campionato toscano Fidal di mezza maratona, il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar ha conquistato quattro maglie di campione toscano di categoria: con Giulio Buchignani, Marco Osimanti, Catia Ghiardi e Fabrizio Santi. Sul secondo gradino del podio, ognuno nella propria categoria: Andrea Marsili, Francesco Fabbri, Andreea Lucaci e Giada Abbatantuono. Al terzo posto del podio Federico Gonfiantini e Rocco Cupolo. Bravi anche Giorgio Davini, Adriano Mattei, Zivago Anchesi, Nicola Cappelli, Manuel Tilocca, Marco Mattei, Luca Salotti, Lorena Meroni, Lorenzo Pellegrini, Riccardo Durano e Maricica Lucaci.

Infine, a Bolgheri, alla "Bolgheri Run", vittorie di categoria per Barbara Casaioli e Francesco Luparini; mentre, a Torino, alla "10 km di Torino", buona prestazione di Mirko Tarantola.

Dino Magistrelli