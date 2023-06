Due ori per i piccoli pugili

Si è conclusa con due medaglie d’oro su quattro categorie disponibili l’avventura della squadra Toscana alla Coppa Italia di Roseto degli Abruzzi, la massima competizione nazionale del settore pugilistico giovanile. Un’impresa che, per la squadra a larga maggioranza lucchese (ben cinque atleti su sette), vale il 3° posto nella classifica generale delle regioni.

I giovanissimi aspiranti pugili, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, sono partiti verso la sede della competizione lo scorso venerdì, accompagnati dai rispettivi allenatori. Nella giornata di sabato si sono poi tenute le gare, che hanno messo alla prova i piccoli atleti non solo nella disciplina pugilistica, ma anche nelle capacità atletiche e coordinative. Per i più piccoli è infatti prevista la prova al saccone, mentre i più grandi svolgono lo sparring condizionato, ovvero la simulazione di uno “scontro” con il proprio compagno di squadra, ma senza contatto pieno e con precisi temi tecnico-tattici da rispettare. A seconda dell’età, i ragazzi si sono infatti dovuti cimentare anche nel salto della corda e in percorsi a tempo, o nello scatto da 25 m. Per la categoria Cuccioli (5-7 anni) la Toscana è stata rappresentata da Brando Nicchi, della Boxe Nicchi di Arezzo, nonostante la buona prova, non ha saputo rendere come suo solito. Sorte simile è toccata alla coppia di Cangurini (8-9 anni) lucchese, composta da Edjon Franya e Justin Kuci, i quali non sono riusciti a portare prestazioni al livello di quelle dimostrate in Toscana. Qualche errore di troppo ha infatti compromesso le ottime possibilità della coppia, facendola scivolare ad un quinto posto che sicuramente servirà per accumulare esperienza e fiducia.

Vale invece il primo posto la prova della coppia mista dei Canguri (10-11 anni) composta dal lucchese Andrea Sgueo e da Mattia Marchetti, della Pugilistica Carrarese. Ottima prestazione dei due Canguri, che nelle settimane antecedenti alla partenza hanno saputo affinare la loro intesa nella palestra della Pugilistica Lucchese per raggiungere questo importante risultato.

È infine oro anche per la coppia di Allievi (12-13 anni da compiere) targata Pugilistica Lucchese con Raul Fortunato e Matteo Porcu. I due ragazzi hanno così coronato il loro percorso giovanile con il primo posto, e ora sono pronti per il grande passo nel mondo del pugilato olimpionico, entrambi hanno già presentato la richiesta per passare nella categoria Schoolboy, per completare la procedura.