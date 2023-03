Doppio podio assoluto "Master" per il Gs Orecchiella nella staffetta

Doppio podio tricolore per le staffette "Master" del Gs Orecchiella Garfagnana (foto), protagoniste ai campionati italiani di cross che si sono svolti a Gubbio. Argento al maschile, nella categoria SM50, grazie alle ottime prestazioni di Stefano Politi, Stefano Ricci, Daniele Rossi e Dario Cucchiar; bronzo al femminile, nella categoria S40, per merito delle performance di: Alice Dolfi, Stefania Grasselli, Nora Marongiu e Rosalba Giansante. La spedizione biancoceleste si è, inoltre, arricchita con il quinto posto al femminile, nella categoria SF50, per la staffetta composta da Carla Neri, Odette Ciabatti, Eleonora Moriconi e Roberta Pieroni. A livello individuale, da segnalare le buone prove di Andrea Castelli, Maurizio Cecconi, Gabriele Martinelli e Marco Gianotti. Bilancio lusinghiero, dunque, per le formazioni "Master" della società garfagnina, tornate da Gubbio con la consapevolezza di aver portato a casa risultati di assoluto prestigio che vanno ad infoltire la prestigiosa bacheca.

Flavio Berlingacci