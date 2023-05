“Doppietta“ per l’Asd Mugnano 84

Il double è realizzato, ora si viaggia verso il Triplete. Non è mica impresa da tutti. Ha realizzato questa “doppietta“ la società di calcio a 5 Asd Mugnano 84, che nel giro di cinque giorni ha conquistato per la prima volta il titolo di Campione Interregionale AICS tosco-ligure (prima edizione e quindi primi in assoluto), poi il campionato agli impianti della Perini. Tutto ciò sbaragliando la concorrenza e qualificandosi ai campionati nazionali (dal 15 al 18 giugno a Cervia), per quello che diventerebbe uno storico tris. La squadra rappresenterà così anche la città di Lucca per la categoria calcio a 5 amatoridilettanti. La società ringrazia gli sponsor Azienda Agricola Giambastiani, Piccolo Bar Sorbano, Topspeed, McDonald’s, l’Arca di Noè, Ciorli Autorettifica, Podologo Bertini Cristiano, per aver contribuito a rendere un sogno, rincorso 12 anni, finalmente realtà. Questa la lista dei giocatori della compagine vincente: Cadringher, Lucarini, Della Mora, Della Maggiora, Bartalesi, Matteuzzi, Giambastiani, Gennazzani, Sarti, Santerini, Petraroia, Granucci, Agozzino, Rossano, Ercolini. Allenatore Christian Simonelli. Accompagnatore Pietro Cortopassi. "Sarà un onore - spiegano in società - rappresentare Lucca e la Toscana nella nostra categoria. Siamo riusciti in una vera e propria impresa, forse non immaginabile, ma ricca di soddisfazioni a livello umano e sportivo".

M.S.