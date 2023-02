Dopo aver centrato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, la Lucchese Femminile torna a giocare in campionato. Domenica alle 14.30 sul sintetico di Saltocchio riceverà la Pro Sesto. Uno scontro diretto tra due formazioni che si trovano nelle parti basse della classifica. Le rossonere sono tredicesime con 10 punti, mentre le lombarde si trovano undicesime con 17. Le rossonere vogliono tornare a conquistare i tre punti, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Freedom, al termine di una gara dove avevano creato molto, ed il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Mister Carruezzo durante la settimana ha cercato di motivare le ragazze, per cercare di tornare al successo, sfruttando anche l’entusiasmo per i quarti di finale di Coppa Italia raggiunti domenica scorsa.