Domenica torna la Verdimarathon La corsa ideata dal prof Spino

Si corre domenica la Verdimarathon, già Maratona delle Terre Verdiane - Memorial G. Marcoaldi. E c’è oggi un legame fortissimo tra questa gara – che è fra le più celebri nel panorama podistico italiano – e la nostra città, poiché a idearla nel 1998 è stato Gian Carlo Chittolini, il prof Spino come tutti lo conoscono nell’ambiente, che, dopo essere stato tecnico federale e scopritore di talenti da Lambruschini fino a Eyob Faniel Ghebrehiwet, da qualche mese ha messo la sua enorme esperienza a disposizone del Gs Lucchese Promotec Denky.

E proprio da Lucca partiranno alla volta di Parma alcuni dei protagonisti più attesi di questa corsa: Mirko Dolci, Filippo Frassi, Graziano Gigli nella mezza e Agnese Bramanti nei 30 km.

Dopo due anni di sosta dovuta all’emergenza sanitaria Covid 19 la manifestazione ricalca il vecchio clichè già collaudato delle 4 distanze, le due classiche mezzamaratona e maratona e poi la 10 km e la 30 km. La particolarità di quest’ evento unico nel suo genere è che partendo ,tutti i concorrenti, da Salsomaggiore Terme, possano quindi optare per arrivare nel centro di Fidenza,oppure a fianco della Rocca S. Vitale a Fontanellato o passare per la Rocca Meli Lupi di Soragna e fermarsi o proseguire sino a lambire la casa Natale del Grande Maestro alle Roncole per giungere al traguardo attesi da Giuseppe Verdi assiso sul suo trono, e sembra lì appostato ad attendere l’arrivo dei maratoneti.