Domani la società passa nelle mani di Bulgarella

E’ stato anticipato a domani pomeriggio l’appuntamento nello studio di un notaio di Lucca per l’acquisizione, da parte di Andrea Bulgarella, del 76 % delle quote della Lucchese, con il restante 24 che rimarrebbe nelle mani degli attuali quattro dirigenti, vale a dire Vichi, Santoro, Deoma e Russo.

Dunque l’imprenditore siciliano sta per diventare ufficialmente il nuovo proprietario della società rossonera. Sarà interessante vedere chi sarà il presidente, chi l’amministratore delegato e chi il direttore generale. Questo ruolo dovrebbe essere ricoperto da Giuseppe Mangiarano, uomo di fiducia di Bulgarella e che, nei giorni scorsi, si è fatto vedere spesso in sede. Bisognerà, inoltre, capire quali incarichi ricopriranno Vichi, Santoro, Deoma e Russo, almeno fino alla fine di questa stagione.

Per la verità su Daniele Deoma, il "neopatron" rossonero si è già chiaramente espresso il giorno della sua presentazione al Museo Rossonero, dicendo che continuerà ad essere lui a svolgere il ruolo di direttore sportivo. Sta per chiudersi, invece, la "stagione" di Vichi e compagni che hanno avuto il grande merito di salvare la Lucchese dall’ennesimo fallimento e di riportare il calcio professionistico in città. Ora il "testimone" passa ad Andrea Bulgarella (foto), al quale va dato il tempo necessario per consolidare, prima di tutto l’assetto societario, per passare, poi, a programmare le prossime stagioni, che tutti si augurano possano essere stagioni ricche di soddisfazioni.

Tornando al match, la Lucchese lo ha riacciuffato con merito proprio con Tiritiello che aveva causato il penalty a sfavore. "E’ stata premiata la reazione della squadra – ha detto negli spogliatoi Maraia – che non meritava assolutamente di perdere. Complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Dedichiamo il pareggio al nostro diesse Deoma in questo, per lui, difficile momento e lo aspettiamo presto". A Gubbio mancherà Panico, per squalifica.

