Domani in regalo lo splendido poster rossonero. E lunedì al “Porta Elisa“ spazio agli autografi

Un regalo da non perdere quello che La Nazione e la Lucchese – insieme a prestigiosi partner del territorio – faranno a tutti i lucchesi e a tutti i tifosi rossoneri. Domani, sabato 30 settembre, in abbinamento gratuito con La Nazione i lettori riceveranno in omaggio il poster della Lucchese stagione 20232024 corredato da tutti i nomi dei giocatori e dello staff.

Una splendida immagine da incorniciare e resa possibile come detto anche grazie a prestigiosi compagni di viaggio quali MAV autotrasporti, Affida, Fattoria Il Poggio, Lucca Case, Tarabori agricoltura e giardinaggio, Green 4 recupero materie prime, Farmacia Novelli di Lucca e Fox investigazioni e al coordinamento di Speed Lucca.

Con lo splendido sfondo di un luogo simbolo della Lucchesia, quale l’Antico Caffè delle Mura, ecco schierati giocatori e staff per un regalo davvero da non perdere (valido solo per l’edizione di Lucca, Piana e Mediavalle-Garfagnana). Tutti coloro dunque che domani si recheranno in edicola per acquistare una copia de La Nazione di Lucca riceveranno in regalo il poster della Lucchese.

"Siamo davvero entusiasti di questa iniziativa editoriale con La Nazione - afferma l’amministratore delegato della società rossonera, Ray Lo Faso - , perché crediamo che uno degli aspetti su cui maggiormente deve concentrarsi la nostra azione, oltre cercare di far bene in campo, è proprio quello di stare vicino ai nostri tifosi come i nostri tifosi fino ad oggi hanno dimostrato di stare vicino alla Lucchese. Per questo, pensare che nelle case dei lucchesi sia presente il poster rossonero, per noi che poi siamo sbarcati ora in questa splendida realtà e in questa straordinaria città, è motivo di grande orgoglio che ci sprona a fare sempre di più e sempre meglio. Per questo ringraziamo La Nazione e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo regalo invitando tutta la città a seguire la Lucchese allo stadio sempre più".

Tra l’altro, a iniziativa si aggiunge iniziativa poiché tutti coloro che vorranno potranno presentarsi con il poster allo stadio Porta Elisa lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dove saranno presenti alcuni giocatori disponibili ad autografarlo.

Cristiano Consorti