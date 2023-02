Di Quinzio verso il forfait nel derby Ieri è rimasto ai box

Di Quinzio più no che sì per la trasferta al "Brilli-Peri" contro il Montevarchi. Il forte centrocampista rossonero, autore domenica scorsa di una prestazione super, è alle prese con un fastidioso problema muscolare. Niente di serio; intanto, però, Di Quinzio, ieri, non ha preso parte alla partitella di metà settimana e molto probabilmente salterà, a titolo precauzionale, la gara di Montevarchi. Per il resto, tutti disponibili. L’allenatore Maraia potrebbe riproporre Bianchimano al centro della prima linea, con Panico e Bruzzaniti sugli esterni. Ma è una delle possibili soluzioni. Sarà, come sempre, la seduta di rifinitura di domani a sciogliere gli ultimi dubbi. I tifosi, infine, si stanno organizzando per seguire in buon numero la squadra al "Brilli-Peri" contro l’ultima della classe che, però, promette battaglia.

E. P.