Di Lorenzo all’inaugurazione della “nuova“ tribuna

Quello che esce dall’ultima giornata di campionato è un GhiviBorgo già proiettato al futuro, che incassa la sua terza sconfitta consecutiva, ma non inficia il suo bel girone di ritorno, che ha certificato la crescita di un gruppo capace di raggiungere la salvezza con largo anticipo, al culmine di un’invidiabile serie positiva, che aveva pure portato a sfiorare la zona play-off. Ne parliamo con il tecnico, Massimo Maccarone.

Al di là di quest’ultima partita, ci può tracciare un bilancio sulla stagione del GhiviBorgo?

"Direi molto positiva, con un processo di crescita di tutto il gruppo che, dopo un girone di andata con qualche incertezza e risultati che spesso non rispecchiavano quanto prodotto sul terreno di gioco, ha fatto benissimo nel girone di ritorno, con risultati importanti, maggior sicurezza in campo, più attenzione ai particolari e migliore gestione delle partite, ed è stata questa la cosa più importante, un processo di maturazione che mi rende orgoglioso del lavoro svolto".

E l’esperienza di Massimo Maccarone in Media Valle del Serchio?

"Molto bella, con gente di valore, sia in società che nella squadra. Questa lunga annata passata qua al GhiviBorgo mi rimarrà sempre nel cuore - ammette Big-Mac con un velo di commozione - , io sono un sentimentale e certi ambienti mi sono sempre piaciuti, anche da calciatore mi trovavo benissimo nelle piccole realtà".

Parole d’addio per l’allenatore di Massa anche se, come suo carattere, non si sbilancia di certo: "In settimana ci troveremo con i massimi dirigenti della società per definire la questione, vedremo di decidere al meglio per il bene di tutti".

Intanto sono iniziati i lavori per l’allestimento della copertura alla tribuna del "Carraia": l’impianto sarà inoltre intitolato a Elso Bellandi, presidentissimo per oltre 50 anni. Ciliegina sulla torta sarà poi la presenza, all’inaugurazione prevista per l’8 o il 9 luglio, del capitano del Napoli campione d’Italia Giovanni Di Lorenzo, che darà ulteriore lustro all’evento: il prologo migliore alla nona stagione consecutiva in serie D del GhiviBorgo.

Flavio Berlingacci