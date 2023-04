Deoma: "Traguardo che fa onore al gruppo"

CARRARA - Reggiana promossa in serie "B", Montevarchi retrocesso in serie "D", Lucchese ai play-off: questi i primi verdetti ufficiali a 90 minuti dalla conclusione della "regular season". Dunque la Reggiana, seconda lo scorso anno alle spalle del Modena, ha avuto la meglio, alla distanza, di Entella e Cesena, nuovamente a bocca asciutta, nonostante campagne acquisti molto costose.

Nonostante la sconfitta di Carrara, la Lucchese ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il biglietto per disputare i play-off. Soltanto dopo i risultati dell’ultima giornata si conoscerà l’avversario.

I rossoneri, dopo un ottimo primo tempo, arricchito di almeno due-tre occasioni importanti ed il quinto gol di Panico, si sono fatti raggiungere e, poi, superare, perché sono stati disattenti sugli sviluppi di altrettanti calci da fermo (prima su una punizione, quindi su un calcio d’angolo).

In sala stampa, allo stadio dei Marmi, il diesse Daniele Deoma, riconfermatissimo da parte del neopresidente Bulgarella, ha detto: "Siamo felici per aver centrato per il secondo anno consecutivo i play-off ed il merito è tutto dell’allenatore e della squadra. Abbiamo affrontato una grande Carrarese che veniva da dodici risultati utili consecutivi e la Lucchese ha fatto la sua parte, giocando e creando più di una occasione da gol nel primo tempo, giocato in maniera quasi perfetta".

"Personalmente – ha aggiunto Deoma – sono molto soddisfatto per la prestazione, perché è quella che più conta". Peccato, al limite, per come sono venuti i due gol apuani. "E’ vero – ha oservato il diesse – , non c’è stata sufficiente attenzione su quelle due palle inattive e avremmo dovuto essere più cinici in attacco, perché, nel primo tempo, la squadra ha giocato alla pari contro una grande Carrarese, arrivando, forse, addirittura più vicina dell’avversario al gol".

"Ora – ha proseguito Deoma – pensiamo a fare festa, domenica prossima, al “Porta Elisa” contro l’Olbia, assieme ai nostri tifosi. Poi ci prepareremo per affrontare, ovviamente in trasferta, il primo turno dei play-off e mi auguro che la squadra riesca a ripetere la prestazione di Carrara che, a mio giudizio, è stata una delle migliori di questa stagione, al di là del risultato, considerando la forza dell’avversario".

Chi preferirebbe incontrare? "Al momento non lo sappiamo. Che sia l’Ancona oppure il Pontedera o il Gubbio, la Lucchese – ha concluso il direttore rossonero – , se avrà la forza di ripetere la prestazione di Carrara, cercherà di dare il massimo per completare alla grande un percorso di crescita che è partito da lontano. Intanto faccio di nuovo i complimenti a tutti, perché non era affatto scontato che riuscissimo a centrare nuovamente il traguardo e prepariamoci per chiudere con un bel risultato la stagione che, per mille motivi, è stata una stagione molto importante e positiva, vista la cosa anche in prospettiva futura". E di futuro, suo e della squadra, Daniele Deoma parlerà con il presidente Bulgarella, ma solo dopo la conclusione ufficiale del campionato.

Emiliano Pellegrini