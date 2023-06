Deoma lascia o raddoppia? Sta per scoccare l’ora “X“ Bulgarella atteso in città

E’ previsto entro la fine di questa settimana il “faccia a faccia“ tra il presidente della Lucchese Andrea Bulgarella e il direttore sportivo, tutt’ora in carica, Daniele Deoma. Il “nodo“ da sciogliere è diventato più complicato del previsto, stando almeno a qualche indiscrezione, perché mentre il presidente era impegnato, nelle settimane scorse, nel preparare tutta la complessa documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato, iscrizione che scade oggi, come una nuova e più consistente fideiussione, il saldo di tutte le spettanze arretrate ai tesserati, e così via, il tandem Lo Faso-Mangiarano aveva messo in piedi alcune vere trattative di mercato, partendo forse dalla convinzione che Deoma non avrebbe continuato il suo rapporto.

Basta ricordare, infatti, il prolungamento dei contratti a Ravasio, Franco e De Maria, oltre ai contatti presi con alcuni direttori sportivi (Evacuo, Rubino ed altri) ed allenatori (prima Modesto, poi Di Donato, quindi Di Benedetto). Amministratore delegato e direttore generale avrebbero fatto, per così dire, i conti senza gli… osti, che in questo sono, da una parte il presidente e dall’altra il diesse Deoma, il quale, a quanto si dice, è deciso ad onorare il contratto che lo lega alla Lucchese fino a giugno 2024.

Ecco perché, insomma, non è semplice dipanare la matassa, anche se è chiaro che una soluzione dovrà essere trovata a breve, perché il mercato aprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio e ci sarà da scegliere anche l’allenatore, che non sarà comunque Maraia. Se sarà mantenuto il rispetto dei ruoli, Deoma dovrebbe continuare ad essere il responsabile dell’area tecnica ed accettare ovviamente le operazioni già concluse e Mangiarano quello di direttore generale a livello organizzativo, senza alcuna sovrapposizione dei compiti. Se invece dovesse persistere una latente diversità di vedute tra i due, è chiaro che sarà difficile, per non dire impossibile, che Deoma, possa continuare a svolgere il proprio ruolo.

Quando il presidente sarà rientrato da un viaggio di lavoro in Sicilia, incontrerà sicuramente l’attuale direttore sportivo e solo dopo il “faccia a faccia“ si conoscerà il volto della Lucchese per la prossima stagione, che sta per iniziare. Oggi, come detto, scadono le domande di ammissione al campionato, ma soltanto tra una settimana si saprà con certezza quelle che realmente si presenteranno ai nastri di partenza.

Intanto viene ipotizzato questo girone B (20 squadre): Ancona, Arezzo (promossa dalla D), Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Olbia, Perugia (retrocessa dalla B), Pineto di Teramo (promossa dalla D), Pontedera, Recatanese, Rimini, Sestri Levante (promossa dalla D), Siena, Spal (retrocessa dalla B), Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

E chiudiamo con alcune notizie di mercato. Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Vicenza, mentre il Livorno ha deciso: sarà l’ex Giancarlo Favarin a guidare la formazione amaranto con il chiaro obiettivo del ritorno in serie C.

Emiliano Pellegrini