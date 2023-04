Deoma, il domatore della Pantera Ha plasmato una Lucchese vincente

La carica dei 101. Non è il film di Herek, prodotto dalla Walt Disney, ma la somma dei punti conquistati nelle ultime due stagioni dalla Lucchese (ieri 50, oggi 51), sotto la gestione tecnica di Daniele Deoma. E’ ovvio che il merito di quanto è stato fatto va diviso con il gruppo-squadra e con i due tecnici: prima Pagliuca ed ora Maraia; perché sono stati loro i veri protagonisti sul campo. Ma il merito principale del diesse siciliano, ormai lucchese di azione, che piaccia o meno, è stato quello di aver allestito le squadre con un budget economico tra i più bassi del girone ed aver ottenuto due salvezze anticipate e la partecipazione, per due anni di seguito, ai play-off.

Sono questi i numeri che dobbiamo riconoscere a Daniele Deoma che, sicuramente, nel corso del suo operato, ha commesso alcuni errori di valutazione nella scelta dei calciatori, ma a fronte dei quali è anche giusto ricordare i "colpi" messi a segno che hanno portato denaro fresco nelle casse societarie e che hanno riguardato le cessioni di Bellich al Vicenza e di Eklu Shaka Mawuli al Sudtirol.

Questa estate il compito di Deoma è stato reso più complicato, perché, nel bel mezzo del mercato, a tenere banco è stata la trattativa con il gruppo Scali, trattativa andata per le lunghe, fino a quando è naufragata di fronte ad un clamoroso, per fortuna, dietrofront, da parte degli australiani.

Il tempo perso ad inseguire i… canguri, non ha permesso, ad esempio, di portare in rossonero alcuni giovanotti della "Primavera" del Milan ed altri da società di serie "B". Nonostante tutto, sono da ascrivere come ingaggi di lusso per la categoria quelli di Tiritiello e di Di Quinzio prima, di Panico e Fabbrini in corso d’opera, solo per citarne alcuni.

Crediamo, insomma, che il lavoro portato avanti da Deoma – tipo che parla poco, che ha un carattere forte, poco accomodante, uno che difende a spada tratta il tecnico ed i giocatori che ha scelto e che non ha un grande "feeling" con il popolo lucchese, ma che ci mette sempre la faccia in quello che fa – , sia stato un lavoro positivo per la Lucchese. Alla quale ha dato molto, assieme a Vichi e Santoro, nel momento in cui c’è stato bisogno di garantire personalmente per l’operato della società.

Come spesso accade, è difficile essere "profeta" in patria, ma il suo operato è stato apprezzato all’esterno; tant’ è vero che Deoma è finito nel mirino di alcune società di serie "C", come Rimini ed Avellino. Ma crediamo che l’attuale diesse rossonero continuerà ad occuparsi dell’aspetto tecnico della futura Lucchese, nel rispetto di quel ruolo che il neopresidente Andrea Bulgarella gli ha conferito ufficialmente.

Sicuramente, però, Deoma è atteso, ora, da un compito più impegnativo rispetto al recente passato, nella ipotesi che la società gli metta a disposizione un "budget" importante, in linea con le future aspirazioni, che dovrebbero essere quelle di alzare l’asticella e disputare un campionato di livello alto. Il riconfermato direttore sportivo rossonero dovrà essere bravo, insomma, a sbagliare meno mosse possibili in tema di mercato.

Infine, in attesa dei play-off, l’Ancona, avversario dei rossoneri, non avrà Brogni, squalificato.

Emiliano Pellegrini