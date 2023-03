Deferito il Siena, stravolta la corsa ai play-off

La notizia ha fatto presto a circolare. Anche perché, soprattutto in questi ultimi scampoli di campionato in cui non poche squadre cercano il miglior piazzamento nella griglia dei play-off, quanto accaduto ieri a questo punto stravolge piani e prospettive, per quanto riguarda il girone B.

Il Procuratore Federale infatti ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la Società A.C.R. Siena 1904 (per responsabilità diretta, per quanto contestato al legale rappresentante, e per responsabilità propria) e il suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, Emiliano Montanari, "per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021".

Ora ci sarà da capire quale sarà l’entità della penalizzazione: per questo non saranno certo poche le squadre alla finestra per capire cosa succederà. Perché non solo cambierà la classifica, ma a cambiare saranno anche le posizioni nella griglia dei play-off.

Intanto, per quanto riguarda la Lucchese, c’è solo da dire calma e gesso, ragazzi! A maggior ragione dopo la notizia che riguarda il Siena. Non è ancora il momento di tirare il cappello per aria, perché i giochi, a quattro giornate dalla fine, non sono ancora decisi. E’ vero che una Lucchese caratterialmente fragile – come l’ha definita lo stesso allenatore Maraia – ha perso una ghiotta occasione per allungare e mettere un’ipoteca quasi solida nell’ingresso nei play-off, ma è anche vero che il vantaggio sul Rimini è rimasto immutato (più 2) e che è stato guadagnato un punto sul Siena (poi vedremo naturalmente cosa accadrà nei prossimi giorni), con le altre che sono volate via.

Ora sarà interessante vedere quale carattere tirerà fuori la Lucchese, perché Tiritiello e compagni sono alle prese con tre "montagne" da scalare, una dietro l’altra, in rapida successione: Cesena fuori, Entella in casa, Carrarese in trasferta. Di buon auspicio ripensare a quanto accadde nel girone di andata, con la Lucchese che, dopo la sconfitta di Fermo, conquistò, in maniera del tutto insperata, addirittura sette punti nel trittico di ferro di cui parlavamo, perché vinse contro il Cesena, pareggiò a Chiavari, dove di fatto aveva vinto e superò in casa anche la Carrarese.

Si dirà, altri momenti. E’ vero. Allora i punti non avevano la stessa valenza di oggi, ma la squadra è in larga parte la stessa. E allora? Allora niente. Vogliamo semplicemente dire che nel calcio ci sta tutto e dobbiamo, con un pizzico di ottimismo, pensare che la Lucchese, proprio di fronte alle "big" del campionato, sfoderi grinta, determinazione, carattere e personalità, che possono essere venute meno contro la Fermana. Ognuno è ovviamente libero di crederci, oppure no. L’importante è che ci creda la squadra, che è sempre in tempo per centrare il secondo obiettivo stagionale, quello della partecipazione ai play-off (a questo punto non conta la posizione) dopo aver blindato la categoria. Inutile aggiungere che oggi si apre una settimana importante, nel corso della quale l’allenatore Maraia spera di avere di nuovo a disposizione Tumbarello, bloccato sabato da una leggera forma influenzale e poi studierà attentamente la situazione psico-fisica del gruppo, prima di decidere la formazione da presentare di fronte agli 8mila dell’Orogel di Cesena.

E’, insomma, giunto il momento di tirare fuori l’orgoglio e dimostrare di meritare di disputare anche una sola partita dei play-off. E’ ovvio che l’importante sarebbe fare qualche punto nel prossimo "trittico", non ha importanza in quale partita, per giocarsi poi il tutto per tutto contro l’Olbia al Porta Elisa, nell’ultima di campionato.

Qualche settimana fa Maraia era stato chiaro affermando che in questo finale di stagione, tutti, lui compreso, si sarebbero giocati il futuro, a prescindere dall’avere o meno un contratto per il prossimo campionato. E siccome è proprio così, tocca a squadra e tecnico mettere in difficoltà la società sulle scelte che andrà a prendere al termine della stagione.

Emiliano Pellegrini