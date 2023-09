Debutto con il Lecco Ecco le altre partite

La Primavera della Lucchese targata Lulù Di Stefano ha iniziato la preparazione in vista dell’inizio del campionato, che prenderà il via sabato 23 settembre. La Lucchese debutterà in casa contro il Lecco, per poi affrontare in trasferta il Rimini. Le altre gare saranno Lucchese-Pro Vercelli, Arzignano-Lucchese, Lucchese-Pro Patria, Pergolettese-Lucchese, Lucchese-Olbia, mentre all’ottava giornata l’11 novembre i rossoneri osserveranno il turno di riposo. Riprenderanno con Lucchese-Triestina, Lucchese-Modena, Carrarese-Lucchese, Lucchese-Pro Sesto e Fiorenzuola-Lucchese. Il campionato terminerà sabato 13 aprile, per poi lasciare spazio ai play-off e play-out.