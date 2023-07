"Dalla prossima settimana lavori alla tribuna"

Il presidente Andrea Bulgarella a Trapani per lavoro, è toccato all’amministratore delegato Ray Lo Faso, illustrare i programmi futuri della Lucchese, dopo aver ricordato quello che la nuova società ha fatto in appena 100 giorni (ricapitalizzazione, nuova organizzazione interna con lo spostamento della sede in viale Giusti, rifacimento del manto erboso dello stadio di Porta Elisa, completamento dei lavori allo stadio di Saltocchio).

Poi Lo Faso ha fatto un importante annuncio: "Dalla prossima settimana – ha detto – inizieranno i lavori alla tribuna coperta del Porta Elisa, che tornerà ad avere 6-700 posti a sedere, in modo che la capienza complessiva salga fino a 6.500, comunque sotto i 7mila che richiederebbero l’uso dei tornelli".

L’ad rossonero ha infine brevemente toccato il tasto del mercato, che aprirà ufficialmente i battenti lunedì prossimo: "Avendo al momento 12-13 giocatori sotto contratto – abbiamo una ampia possibilità di interventi un po’in tutti i reparti".

Su Maraia e Deoma, Lo Faso ha aggiunto: "Abbiamo cercato una soluzione condivisa, ma non l’abbiamo trovata". Infine, due curiosità su Franco e Tiritiello. Il mediano è in scadenza e se ne andrà nell’Atalanta B allenata da Modesto, che ha già avuto alle sue dipendenze Franco. Il discorso di Tiritiello è diverso. Lui il contrato ce l’ha. La Lucchese non sembra intenzionata a ritoccarlo, mentre è disposta a lasciarlo andare via purché la squadra che lo vuole riconosca ai rossoneri quanto speso fino ad oggi per il difensore.

Emil Pelle