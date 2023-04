Dal Canto: "Sarà un match duro"

Alessandro Dal Canto (foto), tecnico della Carrarese, alla vigilia del derby contro la Lucchese ha detto: "Una partita difficile, contro una squadra che ha buone qualità e che è rimasta sempre in quota play-off. Una sfida importante per entrambi per consolidarsi e rilanciare ancora. Il tema della partita vedrà, probabilmente, duelli uomo a uomo, con la Lucchese che, giocando con il tridente ci imporrà sollecitazioni di tenuta difensiva. La nostra gara richiederà di recuperare una certa solidità difensiva, perché, in Italia, è noto che le squadre che arrivano in alto incassano pochi gol".

Sul finale di stagione e sulla classifica, l’allenatore della formazione marmifera ha aggiunto: "Mancano due partite alla fine e, per giocarci chances di quarto posto, il massimo sarebbe ottenere sei punti o, comunque, quattro punti per potersela giocare concretamente. Tutti hanno da affrontare scogli e partite di una certa importanza, perché ognuno lotta per i propri obiettivi in questo finale di stagione; ragion per cui tutto può ancora succedere".

E. P.