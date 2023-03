Da tutta Europa per tre giorni di grandi eventi

Sarà un festival delle arti marziali con atleti da tutta Europa e con molte discipline in campo. Presentata a Palazzo Orsetti l’ottava edizione di "Night Kick Out", l’evento previsto per sabato alle 20.30 al Palatagliate e con esibizioni di Kickboxing Muay Thai - Fight Code Rules.

A presentare l’evento, il maestro Cristiano Lenzi dell’ads Profight Lucca e l’assessore alla Sport Fabio Barsanti assieme agli atleti della scuderia Profight 1 & Fitness di Lucca. Si affronteranno Cosmi e Skenderaj, Haida e Hanoun, Carrara e Guerin, Bianchini e Carrara, Bernardini e Lombardi, Sodini e Golban, Silva e Bordoni. Attesa anche per le competizioni femminili, un settore che si è sviluppato ad alti livelli negli ultimi anni, con l’incontro fra Ciarpaglini e Coluccia, Sbarra e Vitrano.

Domenica 19 le gare del Campionato regionale toscano MuayThai - FCR - MMA – Grappling – Contatto pieno NCBA – Discipline tecniche. Appuntamento di grande interesse anche domani alle 18 all’Hotel Guinigi dove si svolgerà l’accoglienza degli atleti e la pesatura. "Il Comune di Lucca si sta impegnando per riportare eventi di questa importanza al Palazzetto dello Sport - afferma l’assessore Barsanti - per questo abbiamo deciso di investire importanti risorse su questa infrastruttura sportiva indispensabile per l’attività e gli eventi più importanti e per la crescita – anche professionistica – dei nostri atleti locali".

"Invito tutti a partecipare a queste giornate davvero entusiasmanti, ma anche alla cerimonia della “pesa“ domani all’Hotel Guinigi - afferma il maestro Cristiano Lenzi - queste discipline non sono concentrate solo sul combattimento, ma sulla preparazione e sul controllo della forza e hanno una grande capacità educativa".

Ma. Ste.