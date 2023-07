Da lunedì atleti Tau tornano in campo

Ora è ufficiale: il campionato comincerà il 3 settembre. La domenica prima, il 27 agosto i turni preliminari della Coppa Italia, con il triangolare oppure ad eliminazione diretta. Sono le date per la nuova serie D 2023-2024. Lunedì 24 finiranno le vacanze degli atleti Tau della prima squadra che comincerà la sua avventura nel campionato Interregionale 2023-2024. Dunque il 23 ci si ritroverà, agli ordini di mister Venturi. Nei primi tre giorni di preparazione è prevista una seduta giornaliera, che diventerà doppia dal 27 luglio fino al 12 agosto. Tra il 29 luglio e il 24 agosto la società ha inoltre pianificato almeno 6 amichevoli o allenamenti congiunti. Un paio di test dovrebbero essere con Pontedera e con la Lucchese. Prosegue infine il lavoro del direttivo tecnico per il completamento della rosa e gli ultimi movimenti di mercato. La Juniores Nazionale esordirà invece il 16 settembre. Lunedì, dunque, tutti al lavoro, nell’ambito prima squadra, in attesa di completare la rosa. C’è tempo fino a settembre per il mercato. Ma. Ste.