Cuore e grinta, Lucchese ancora imbattuta. Stavolta il Gubbio non passa al “Porta Elisa“

Lucchese

0

Gubbio

0

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria (25’ st Fedato); Gucher, Tumbarello (30’ st Djibrill); Guadagni, Rizzo Pinna (13’ st Cangianiello), Visconti; Magnaghi (25’ st Romero). All. Gorgone.

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Portanova; Signorini, Pirrello; Morelli (22’ st Bulevardi), Rosaria, Chierico (13’ st Casolari), Mercadante (24’ st Dimarco), Spina (22’ st Corsinelli); Montevago (24’ st Galeandro), Di Massimo. All. Braglia.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Note: angoli 7-6; ammoniti Spina, Signorini, Portanova, Pirrello, Tumbarello e Benassai; recupero 1’ pt e 5’ st.

La Lucchese continua la propria striscia positiva e conquista un pareggio contro il Gubbio. Giorgio Gorgone cambia qualche pedina, manda in campo Quirini in difesa al posto di Alagna, mentre a centrocampo schiera Tumbarello e Visconti. In attacco, debutto stagionale per Magnaghi. Scelte dettate anche dal fatto che sabato si tornerà di nuovo in campo per la quinta giornata di campionato al “Paolo Mazza“ di Ferrara contro la Spal.

Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del collega Diego Checchi scomparso prematuramente lo scorso 5 settembre all’età di 39 anni. Dunque la partita. La Lucchese arriva da due successi consecutivi e parte subito aggressiva con un buon pressing, che mette in difficoltà il Gubbio.

Al 20’ veementi proteste rossonere per un presunto tocco di mano del difensore Chierico sulla linea di porta su un tiro a botta sicura di Guadagni, ma il direttore di gara concede solo il calcio d’angolo. Un minuto più tardi ci prova Benassai, rimasto in avanti, ma anche in questo caso la sua conclusione termina di poco a lato. Bel gesto atletico al 33’ con Montevago, che ci prova, ma alza troppo la palla. La formazione di Gorgone c’è e inizia a macinare gioco, come al 38’ con Gucher che lascia partire un destro a giro, che dà l’illusione ottica del gol. Il Gubbio si fa vedere pericoloso al 40’, ma il tiro di Spina termina alto. Allo scadere arriva la prima vera occasione del Gubbio con Di Massimo, che entra in area e di destro prova a “bucare“ la difesa rossonera, che però fa buona guardia.

Il primo tempo termina a reti bianche, con i rossoneri che hanno raccolto meno di quello che meritavano. Senza nessun cambio riprende la partita. Ma è il Gubbio che cerca di sbloccarla e al 2’ ci prova Spina. La Lucchese risponde subito dopo con Gucher, in gran serata, che salta Di Massimo e prova a calciare, ma la palla termina fuori. Ancora i rossoneri in avanti al 21’ con Visconti che serve De Maria, che va sul fondo, ma Magnaghi non riesce ad arrivare sul suo cross.

Inizia la girandolona delle sostituzioni per entrambi i tecnici, che provano in tutti i modi a portare a casa questo risultato. Sono poche però le occasioni che capitano ad entrambe le formazioni, che cercano comunque di tenere aperta la gara fino al fischio finale. Ma alla fine arriva questo buon pareggio al cospetto di un Gubbio, la cui caratura è nota a tutti. Adesso però si deve subito archiviare questa gara, perché sabato ci sarà un match dal sapore storico, quello contro la Spal.