Crugnola cala il tris al "Ciocco" Terzo successo nel rally tricolore

Il campione italiano in carica Andrea Crugnola e il suo navigatore Pietro Elia Ometto, su Citroen C3 Rally2, hanno vinto il 46° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, prima prova del campionato italiano assoluto, per la prima volta partito da Lucca. Secondo il duo Andolfi-Gonella su Skoda Fabia Rally2; terzo Luca Bottarelli, con Pasini, su Skoda Fabia Rally2. E’ il terzo successo del pilota varesino sulle strade della Garfagnana.

E’ stata una gara molto combattuta che Crugnola ha terminato in crescendo, respingendo il tentativo di rimonta degli avversari. Il campione italiano in carica vince anche l’ultima prova speciale di Careggine, a suggellare la sua superiorità e il meritato successo. Al quarto posto Damiano De Tommaso che aveva iniziato alla grande la gara, vincendo la power stage di apertura. Il lucchese Rudy Michelini è ottavo, ma con il rimpianto che, senza la foratura, poteva lottare almeno per il quinto posto. Infine Luca Panzani e Daniele Spina (Skoda Fabia) hanno vinto la gara valida per il campionato rally di zona (Crz).

Dopo quattro anni Castelnuovo ha accolto in piazza Umberto, piena di gente, sotto la Rocca Ariostesca, i protagonisti di questa bellissima edizione del "Ciocco", rispettata anche dal bel tempo e da una temperatura ideale. Tanti applausi per tutti i protagonisti, le premiazioni e l’inno nazionale. Per il Comune di Castelnuovo erano presenti: il consigliere delegato allo sport, Carlo Biagioni e l’assessore agli eventi, Alessandro Pedreschi.

Dino Magistrelli