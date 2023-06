Co.Vi.Soc, pronuncia su ammissione Siena al Campionato di Serie C, Atalanta B al posto?

Alla fine di questo mese la Co.Vi.Soc si pronuncerà sulla correttezza delle domande presentate per l’ammissione al prossimo campionato di serie C, con il Siena che potrebbe non essere ammesso. Ancora tanti i nodi da sciogliere per arrivare alla formazione delle squadre che faranno parte del girone della Lucchese.

In questo caso, sarebbe l’Atalanta B a giocare con i rossoneri. Ecco, dunque, il probabile raggruppamento B formato da 20 squadre: Ancona, Arezzo (promossa dalla D), Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Olbia, Perugia (retrocessa dalla B), Pineto (promossa dalla D), Pontedera, Recatanese, Rimini, Sestri Levante (promossa dalla D), Siena, Spal (retrocessa dalla B), Torres, Virtus Entella,

Vis Pesaro.