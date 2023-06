Co.Vi.Soc, la Serie C in attesa dei controlli, Sestri Levante giocherà a Carrara

Per conoscere il format completo della prossima serie C bisognerà aspettare l’esito dei controlli che la Co.Vi.Soc farà nei primi giorni di luglio sulle domande di ammissione che sono state presentate ieri alla Lega Pro, ricordando ad esempio che il Pordenone non l’ha presentata e dunque si è chiamato fuori da solo. Al suo posto dovrebbe essere riammesso il Mantova. Delicate anche le posizioni di Messina e Siena. Per quanto riguarda la Lucchese invece la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C è stata presentata ieri.

Ed ora un po’ di notiziario spicciolo. Il Sestri Levante, neo promosso in serie C, giocherà le prime partite del prossimo campionato allo stadio di Carrara. L’allenatore Michele Pazienza rescinderà il suo rapporto con l’Audace Cerignola per passare poi al Crotone. La Spal, retrocessa in serie C, inizia a muoversi per la prossima stagione. Il direttore sportivo sarà Filippo Fusco, mentre tra i papabili allenatori c’è anche l’ex rossonero Francesco Baldini, che ha guidato la Lucchese prima nel 2015 e poi nel 2016, ma con modesti risultati.