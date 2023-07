CO.Vi.Soc, Esclusioni Pioggia di B e C, Reggina Bocciata e Siena Fuori

Pioggia di esclusioni, sia in B che in C da parte della CO.Vi.Soc. Secondo le prime indiscrezioni, in serie B è stata bocciata la Reggina, con il Brescia al suo posto, mentre il Lecco parteciperà regolarmente al campionato cadetto. In Lega Pro, oltre al Siena, sono fuori Alessandria, Triestina (foto) ed il neopromosso Brindisi. A questo punto il girone B è da ridisegnare. Una tra Juventus ed Atalanta giocherà comunque con i rossoneri. Il Mantova ha preso il posto del Pordenone. Dovrebbe rientrare in "pista" anche il Piacenza. Ed ora le altre news. Antonio Obbedio, che è stato a Lucca prima nel 2016 e poi nel 2018, una volta diventato il nuovo direttore sportivo dell’Albinoleffe, ha ingaggiato come allenatore quel Giovanni Lopez, che ha guidato i rossoneri complessivamente per tre stagioni, nel periodo in cui Obbedio era il diesse. Il centrocampista Davide Di Quinzio è rientrato per fine prestito al Pisa. Dopo il rinnovo fino al 2025, è stato girato in prestito al Fiorenzuola.

emil pelle