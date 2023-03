Coppa Toscana: stasera la semifinale secca tra Corsagna e Laurenziana a Borgo a Mozzano

Con entusiasmo ed una gran voglia di compiere l’impresa, il Corsagna si tuffa in un mercoledì di coppa per cuori forti che può contribuire a scrivere la storia della società neroverde. Questa sera, alle ore 19, al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, si gioca la semifinale di Coppa Toscana di Seconda categoria, fra la compagine della Media Valle del Serchio ed i fiorentini della Laurenziana, sfida rinviata per campo impraticabile due settimane fa, quando si doveva giocare in un pomeriggio sferzato dal maltempo. Ora si replica, in gara secca, con il fattore campo a disposizione dei ragazzi di Piercecchi, al cospetto di un avversario giovane e pimpante. In caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori per conoscere chi sfiderà la corazzata Sangimignano nella finalissima.