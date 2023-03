Coppa Toscana: Corsagna sogna Oggi semifinale con la Laurenziana

Storico appuntamento per il Corsagna, piccola realtà della Media Valle del Serchio, arrivata, addirittura, a giocarsi la semifinale della Coppa Toscana di Seconda categoria: un evento, per i neroverdi, pronti, motivati e decisi ad arrivare all’atto finale della competizione.

La sfida è in programma oggi, in un mercoledì calcistico molto atteso dai ragazzi di Piercecchi che ospitano. come avversari, i fiorentini della Laurenziana, squadra che occupa il quinto posto del girone "G" di Seconda categoria in campionato, che ha perso qualche partita di troppo nell’ultimo periodo, ma che rappresenta un avversario di rango, da affrontare con determinazione e massima applicazione tattica. Ee non potrebbe essere altrimenti, a questo punto della coppa.

Il Corsagna, in campionato, è reduce dal blitz di Pontecosi che ha permesso ai neroverdi, battendo la formazione del Lagosì, di riportarsi al terzo posto e dimostra il loro ritrovato stato di forma, dopo un periodo di appannamento.

Tornando alla Coppa Toscana di Seconda categoria, quella in programma oggi al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, contro i biancorossi della Laurenziana, è gara unica, con i corsagnini che hanno, dunque, il vantaggio del fattore campo che, in queste sfide secche, diventa fondamentale ai fini del passaggio del turno che, questa volta, vorrebbe dire arrivare a giocarsi la finalissima di questa importante competizione a livello regionale.

In caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore, persistendo la parità. Si gioca, come detto, allo stadio "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano; fischio d’inizio alle ore 15.

