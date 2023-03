Coppa provinciale e campionato

Semifinale di Coppa provinciale e competizione ancora aperta. Il match tra Diavoli Neri Gorfigliano e Folgore Segromigno Piano finisce 1 a 1, con le reti di Binzeschi per i garfagnini e Chelini per la Folgrore. Vittoria esterna, invece, per lo Sporting Camaiore: 3 a 1 in casa del Vorno. Per i versiliesi reti di Gigliotti, Barbuti e Luisotti, mentre, per il Vorno, ha segnato Tiberio. Le gare di ritorno si disputeranno mercoledì 22 marzo.

Archiviate le partite di coppa, la concentrazione passa alla ventunesima giornata del campionato di Terza categoria. Nel girone "A", alle 15, si giocheranno Atletico Castiglione - New Team, Baston Villa Qrv - Diavoli Neri Gorfigliano, Coreglia - Morianese, Ghivizzano - Casciana Poggio, Piazza "55" - Folgore Segromigno Piano, Real Academy Lucca - Cascio e San Filippo Aquila - Sant’Anna.

Nel girone "B", alle 15, si disputeranno: Angelo Bellani - Spianate, Filettole - Valfreddana, San Lorenzo - Pieve San Paolo e Vorno - Sant’Alessio. Alle 15.30, invece, andrà di scena Atletico Marginone - Viareggio.

Alessia Lombardi