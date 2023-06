Coppa Italia Giovanile di Pugilato, Pugilistica Lucchese con 7 atleti in gara

Il villaggio Lido di Roseto degli Abruzzi, ospita oggi la Coppa Italia Giovanile di Pugilato, dove la Pugilistica Lucchese sarà nuovamente presente con numerosi giovanissimi atleti, risultati vincitori nella fase regionale. La competizione nazionale abbraccia le categorie di Cuccioli, Cangurini, Canguri e Allievi (dai 5 anni compiuti ai 13 da compiere nell’anno in corso). La squadra di sette atleti della Toscana, storicamente diventata una delle regioni in assoluto più vincenti della competizione, anche grazie all’apporto della Pugilistica Lucchese, sarà così composta.

Nei Cuccioli (5 anni compiuti - 7 anni da compiere) il titolo regionale è stato conquistato da Brando Nicchi, della Boxe Nicchi Arezzo, vincendo tutte le prove.

Nei Cangurini (8-9 anni da compiere) la coppia laureatasi campione regionale è formata da Justin Kuci e Edjon Franya (rispettivamente medaglie di bronzo nei cuccioli 2021 e 2022). I due atleti della Pugilistica Lucchese, allenati dal maestro Giulio Monselesan con l’aiuto di Miria Rossetti Busa e Lekhal Achraf, che si impegnano anche nel far crescere nuovi campioni o campionesse dal vivaio della società.

Nei Canguri (10-11 anni da compiere) la coppia Toscana mista, ma di sicuro è molto valida, è composta da Mattia Marchetti, della Pugilistica Carrarese, e Andrea Sgueo, della Pugilistica Lucchese, già vincitore del titolo nei cuccioli 2020 e nei cangurini lo scorso anno. Molto veloci sui 25 metri e altrettanto bravi sul ring, non è azzardato per loro ambire al podio, essendosi allenati intensamente fin dalla fine di gennaio.

La coppia di Allievi (12-13 anni da compiere) vedrà Matteo Porcu e Raul Fortunato, entrambi della Pugilistica Lucchese, in quella che sarà la loro ultima gara nel settore giovanile, avendo già inoltrato richiesta per passare al pugilato olimpionico come Schoolboy. Seguiti dal maestro benemerito Ivo Fancelli e da Giulio Monselesan, i due allievi hanno grande esperienza a livello giovanile (Fortunato ha vinto anche nel 2022) e possono ambire non solo al podio, ma anche al gradino più alto.