Coppa Cei, niente podio per i toscani Alla fine a spuntarla sono i lombardi

Niente da fare per la Toscana e per la Lucchesia. L’edizione 2023 della Coppa Cei di ciclismo ha visto prevalere gli atleti lombardi. La manifestazione ha avuto come prologo la performance degli Esordienti, con una corsa movimentata. Successivamente, nel pomeriggio di domenica, è stata la volta degli Allievi, per i quali la gara ha rappresentato l’esordio stagionale.

Anche per i più grandicelli tracciato di notevole valenza tecnica che poi è quello classico: tre giri del "Borelli", vale a dire Ponte Freddana, partenza ufficiale, Ponte del Giglio, Mutigliano, S.Alessio e Ponte Freddana da ripetere tre volte. Per gli esordienti del 2° anno nel finale da scalare lo strappo delle "Monache", poco più di 500 metri, ma impegnativi. Poi discesa su via per S.Alessio in località Bamboro ed arrivo a Ponte Freddana dove ha vinto Achille Pozzi dell’Us Biassono, società della provincia di Varese, che ha tenuto a distanza Riccardo Benozzato (Sandrigo Bike), primo degli inseguitori arrivati a sette secondi e a Gregorio Acquaviva della Rappresentativa Piemonte. Ai piedi del podio Giuseppe Sciarra del Team Cesaro.

Nella top ten Samuel D’Antoni della Vangi Sama e Riccardo Del Cucina della Fosco Bessi Calenzano, fra i "toscani", rispettivamente ottavo e nono. La Coppa Cei è, fatte le debite proporzioni, una specie di Milano-Sanremo a livello giovanile, sia per la tradizione, sia perché è la classica di apertura per gli allievi. Circa 200 gli atleti che hanno partecipato, quasi 400 se consideriamo anche gli Esordienti e da ogni parte d’Italia.

Massimo Stefanini