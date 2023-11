Contro la Lucchese senza Corazza

Il Cesena, secondo

in classifica alle spalle della capolista Torres,

che domenica pomeriggio all’Orogel ospiterà

la Lucchese, oltre

ad essere privo

del bomber Corazza, che sconterà proprio contro

i rossoneri la terza

delle tre giornate

di squalifica rimediate dopo il match con

il Gubbio, si sarà messo nelle gambe i novanta minuti del recupero

di Chiavari, previsto

per giovedì.

Non crediamo che l’allenatore Toscano,

in vista di una gara particolarmente importante e difficile come quella di Chiavari voglia effettuare un mini turn over. Intanto dopo

la gara di lunedì sera,

la situazione disciplinare della Lucchese è questa: Benassai ha rimediato

la terza ammonizione, Russo e Cangianello

la seconda e Berti

la prima.