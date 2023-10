Conto alla rovescia e iscrizioni aperte

Si disputa sabato con ritrovo alle 13.30 sotto il Loggiato Porta nel centro storico di Castelnuovo e partenza alle 15.30, la XVIII edizione della StraCastelnuovo, promossa e organizzata dal Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde con il patrocinio e il contributo del Comune di Castelnuovo, Ente Parco Apuane, Fondazioni Crl e Bml, Donatori di sangue Fratres Garfagnana, Uisp, Associazione Compriamo a Castelnuovo. Prezioso l’aiuto di Centrocasa di Bonaldi, B.G. di Tolaini Renato, Brugi Store Castenuovo, Cetilar, Arte Cornici Aiosa e Intersonda.

La corsa, valida anche come XVI Memorial Giuseppe Bonaldi, in memoria del compianto appassionato e praticante di sport e insegnante di educazione fisica prematuramente scomparso, XII Trofeo Moreno Toni, bravo podista, scomparso per un incidente sul lavoro e Primo Ricordo di Leonardo Rocchiccioli, maresciallo dei carabinieri prematuramente scomparso, si svolge nel circuito cittadino di Castelnuovo. Le donne di tutte le categorie, Veterani e Argento uomini, percorreranno cinque chilometri; la categoria maschile Amatori e Senior, invece, dovrà percorrere un totale di 7 chilometri; infine una marcia ludico-motoria sulla distanza di 5 chilometri. L’iscrizione è di 10 euro con pacco gara per le prenotazioni entro mezzanotte di giovedì 26 ottobre; 13 euro invece il giorno della gara, con una email a: iscrizi[email protected] oppure il cellulare 347.3796343 (Graziano Poli).

Alla società più numerosa verrà consegnato il Memorial Moreno Toni, mentre vincerà il Memorial Giuseppe Bonaldi la squadra che totalizzerà il punteggio più alto. Saranno premiati gli atleti suddivisi in sei categorie maschili e femminili che saliranno sul palco in piazza Umberto, intorno alle 17.

