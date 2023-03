Contadini: "Ora il Castelnuovo sa il suo vero valore"

Grande impresa del Castelnuovo in casa della capolista Larcianese, diventata però "ex", dopo 90’ minuti di... trattamento gialloblu, con il ventenne Gabriele Maggi che, in sette minuti, ha distrutto le velleità dei viola. Il giovane attaccante di Roccalberti di Camporgiano, approdato in gialloblu due mesi fa, è già a quota 4 reti. "Veramente – commenta l’allenatore Contadini – i ragazzi hanno disputato una grande partita. Siamo una formazione con tanti giovani e questi risultati danno loro la consapevolezza che, con il lavoro settimanale e la determinazione in campo, ogni traguardo sportivo può essere raggiunto. Da incorniciare il secondo gol, al termine di un’azione corale. Peccato non poterla rivedere in televisione, ma io l’ho scolpita nella mente e, così, penso i miei giocatori".

"Mi sono divertito – aggiunge il team manager Pierpaolo Pucci – a vedere giostrare i nostri ragazzi contro tanti giocatori di valore della Larcianese. Contadini ha saputo dare una svolta decisiva alla nostra stagione e il merito di queste due ultime vittorie va dato a lui".

Dino Magistrelli