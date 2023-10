Compagnone: "Solo una prodezza balistica ha sbloccato la partita" - Pieve Fosciana in Promozione

L’incoraggiante prestazione casalinga del Pieve Fosciana contro il blasonato Viareggio, fa tornare un po’ di fiducia in casa garfagnina, nonostante la sconfitta di misura, nessun punto e zero gol, il vero problema dei biancorossi, che non riescono a segnare, pur giocando in maniera ammirevole. Trainer Compagnone aveva preparato bene la sfida: "Con uno schieramento attento e molto coperto - spiega - , del resto, per arginare le qualità tecniche dell’avversario non potevamo fare diversamente. Solo una prodezza balistica ha sbloccato la gara, segno che i ragazzi si sono bene applicati in ogni zona del campo". La migliore risposta alla brutta figura della domenica precedente... "Direi proprio di sì. Il gruppo si è compattato e ha dato tutto, poi, un episodio e la maggiore esperienza di un Viareggio molto solido in difesa, hanno fatto la differenza, anche se un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".

Flavio Berlingacci