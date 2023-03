Colore viola come la criptonite per il River Pieve Biancorossi sconfitti da un rigore di Baccini

Certaldo

1

River Pieve

0

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti (86’ Innocenti), Vecchiarelli, De Pellegrin, Marcon (75’ Piochi), Orsucci, Zanaj, Bernardini (63’ Nuti), Baccini (61’ Bandini), Martini G., Taraj (67’ Corsi). A disp. Calu, Pampalone, Fagni, Razzanelli. All. Ramerini.

RIVER PIEVE: Romboli, Lunardi, Filippi, Byaze (68’ Babboni), Lavorini, Ramacciotti, Tocci (76’ Magera), Fanani R. (45’ Pieretti), Ba, Fruzzetti (65’ Rocchiccioli), Canessa. A disp. Tozzini, Dinucci, Velani. All. Fanani P.

Arbitro: Mazzi di Prato (assistenti Tilli di Prato e Mangoni di Pistoia).

Rete: 21’ Baccini.

Il colore viola è la criptonite del River Pieve. Solo un punto raccolto dai garfagnini nei tre scontri diretti stagionali con il Certaldo, a cui per altro in 270 minuti non è mai riuscito a fare gol.

Così come nella semifinale di Coppa Italia, il sussidiario del Comunale valdelsano resta ancora indigesta alla banda di mister Pacifico Fanani, condannata da un rigore al 20’ del primo tempo realizzato da Baccini e concesso per un fallo ai danni di Martini. I biancorossi ‘millionarios’ hanno cercato di reagire e in avvio di ripresa hanno avuto la più ghiotta occasione con Canessa, ma il suo diagonale rasoterra si è stampato sul palo interno ed ha attraversato tutta la linea di porta prima di uscire dalla parte opposta.

Poco dopo, però, la squadra di Pacifico Fanani ha anche rischiato di soccombere nuovamente. Per sua fortuna, però, il tiro di Taraj a tu per tu con Romboli è troppo debole e l’estremo difensore ospite riesce a neutralizzare. Nei restanti minuti di gioco i padroni di casa hanno gestito bene chiudendo ogni varco, mentre il River Pieve non è riuscito a trovare lo spunto giusto per mettere almeno qualche brivido a D’Ambrosio. Nonostante la battuta d’arresto, comunque, il River Pieve resta al 4° posto in classifica da dove può continuare a sognare un posto nei play-off.

Simone Cioni