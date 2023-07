Collaborazione con l’Asd Tau Calcio

Una nuova società che collaborerà con il Tau Altopascio. Si tratta del Luccasette. La storica compagine di San Concordio è convinta di aver una grande opportunità per la propria crescita e miglioramento ed è entusiasta nel contribuire all’iniziativa del progetto scuola promosso dal club altopascese, che mira a rafforzare, già a partire dall’asilo, la cultura dello sport come strumento di inclusione sociale e primo baluardo per lo sviluppo di una vita sana e salutare.

"Saranno promosse, presso le nostre strutture iniziative - dichiara Lucca Setta - di accoglienza e apertura delle stesse, al fine di coinvolgere maggiormente la comunità di cui facciamo parte. Tali iniziative saranno compartecipate assieme al Tau, il quale congiuntamente con lo staff del Luccasette, accoglieranno i partecipanti con attività differenziate a seconda dell’età. Per la stagione 2023-2024 l’AC Luccasette intende partecipare ai vari campionati e tornei con tutte le categorie e dichiara di avere raggiunto un accordo consensuale con mister Renato Roffi che non guiderà più la squadra dei giovanissimi provinciali 2009 per la prossima stagione. Desideriamo infine ringraziare il presidente dell’ASD Tau Calcio Antonello Semplicioni, tutta la struttura organizzativa Tau e specialmente Dino Fedi, responsabile società Affiliate, per la disponibilità e la professionalità dimostrata e la fiducia concessaci".

"Con questa operazione - conclude - si intende posare il primo mattoncino per una crescita sempre più costante nel tempo, a livello tecnico, organizzativo, strutturale ed anche soprattutto umano".

Ma. Ste.