Colchoneros sereni Maccarone se ne va?

Ghiviborgo incompleto, tranquillo e senza più obiettivi, se non quello di chiudere bene la stagione; Grosseto con l’obbligo di vincere per sperare nella salvezza diretta o in un buon piazzamento nella griglia play-out (molto, poi, dipenderà anche dai risultati degli altri campi).

Detta così la gara valida per l’ultima giornata ha ben poca storia; spesso sono, infatti, le motivazioni, più che i valori tecnici, a prevalere in queste circostanze. Ma i ragazzi di Maccarone, dopo aver perso il treno play-off con gli ultimi passaggi a vuoto, ci tengono a finire nel miglior modo possibile una stagione comunque positiva. "Big-Mac" – che pare destinato ad altri lidi (nelle prossime ore ne sapremo di più), afferma: "Darò spazio a chi ha giocato meno". E non potrebbe essere altrimenti, viste le assenze, oltre che dei lungodegenti Signorelli, Terigi e Pera, di ben tre titolari, tutti squalificati per somma di ammonizioni. Si tratta dei difensori Mukaj e Videtta e del centrocampista Bachini. Rientra capitan Nottoli, il fantasista, che ha scontato il suo turno di stop.

Schieramento tutto da scoprire, ma quasi obbligato; proviamo a ipotizzarlo (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva con: Bertonelli (2003), Della Pina (2002), Del Dotto (2002) e Seminara; a centrocampo: Campani (2003), Sgherri (2003) e Nottoli; tridente d’attacco: Zini-Tiganj-Bongiorni. Il via alle 15.

Flavio Berlingacci