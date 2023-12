Colchoneros favoriti. Ma attenti al Cenaia

Al termine di una settimana con diverse novità, il GhiviBorgo ospita lo Sporting Cenaia penultimo in classifica, con un solo e unico obiettivo, quello di fare bottino pieno per dare ulteriore continuità al suo buon momento. In casa Colchoneros, prima è giunta l’ufficialità della vittoria a tavolino con l’Orvietana (1-1 sul campo, tramutato in 3-0) e, di conseguenza due punti in più, che proiettano la squadra di Nico Lelli da sola al settimo posto a quota 25. Poi la partenza del difensore laterale sinistro Pietro Carcani, ottimo calciatore, passato al Livorno dopo aver collezionato, nelle fila del Ghivi, 17 presenze, 2 gol e 2 assist fra campionato e Coppa: al suo posto si punta sul recupero, da gennaio, di Davide Seminara, fermo per un brutto infortunio.

L’addio di Pietro Carcani, che fra l’altro sarebbe stato squalificato per un turno (somma di ammonizioni), va ad aggiungersi alle precedenti cessioni dell’esterno d’attacco Petronelli, accasatosi al San Donato Tavarnelle, e del secondo portiere Cusin, andato al Cenaia, anche se nel frattempo lo staff tecnico è al lavoro per l’ingaggio di un paio di giovani, in dirittura d’arrivo per completare l’organico. Detto questo, c’è una partita da giocare, che vede i biancorossoazzurri nettamente favoriti dal pronostico, sia per una classifica che parla chiaro sul valore tecnico dell’avversario, che per i progressi mostrati dai ragazzi di Lelli nel derby di Seravezza. Trainer e squadra però non si fidano, proprio domenica scorsa la compagine pisana, che è una neo promossa, è tornata al successo, segno che i verdearancio del Cenaia sono tutt’altro che arrendevoli e, con ogni probabilità, saliranno in Media Valle ben allineati e coperti alla ricerca del punto.

Questo il probabile schieramento del Ghivi (4-3-3): Becchi, Turini, Bura, Vecchi, Sanzone, Signorini (o Campani), Nottoli, Carli, Giannini (o Gibilterra), Orlandi (o Lepri), Tommaso Carcani. Si gioca alle 14.30 al “Carraia“ di Ghivizzano. Il 20 trasferta di Gavorrano a chiudere un girone d’andata ottimo, sia per punti conquistati che per qualità di prestazioni.

Flavio Berlingacci