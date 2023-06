Cnl pallanuoto, oro in fair play Titolo internazionale agli under 12

Campioni regionali Uisp e, ora, anche campioni planetari in fair play. Sono sempre loro, i grandi protagonisti di questa eccezionale stagione in acqua della pallanuoto Cnl under 12, allenati da Giorgia Fioriti all’impianto dell’Itis Fermi di San Filippo. Le squadre partecipanti all’Habawaba International Festival U12 che si è chiuso domenica sono state 132, provenienti da tutto il mondo (Italia, Grecia, Ungheria, Singapore, USA, ecc). . Nella prima fase, nel girone all’italiana da 6 squadre, il Circolo Nuoto Lucca si è classificato terzo passando alla fase successiva per l’accesso ai trofei gold e silver. Poi si è qualificato per il trofeo silver e ai sedicesimi di finale ha superato la Locatelli Genova. Alla fine un ottimo piazzamento: Cnl 32esimo su 132 squadre, 17esimo in Italia e prima squadra della Toscana (con l’uscita di RariNantes Florentia e Empoli).

E, soddisfazione ancor più grande, quella di aver conquistato il Fair Play Trophy per il minor numero di falli e espulsioni in acqua. Mentre gli egiziani si sono aggiudicati il titolo tra gli Under 10, nella categoria U12 l’ambito premio è andato al Circolo Pallanuoto Lucca. I complimenti agli atleti dal presidente Cnl, Pietro Casali. Sempre in casa Circolo Nuoto Lucca i risultati della grande sfida dei campionati nazionali Categoria e Master Uisp, che si sono svolti a Napoli, con più di 40 società sportive in sfida in acqua.

Il Cnl era presente con 9 atleti della squadra Propaganda: Stella Acerbi, Elena Checchi, Marisol Di Nallo, Asia Pera, Caterina Pellegrino, Tommaso Cagnacci, Marco Matteoni, Manuele Improta e Giacomo Butori. In cassaforte due medaglie d’oro con Marisol Di Nallo nei 100 stile F Juniores e con Marco Matteoni nei 200 misti M Juniores, inoltre Marco Matteoni ha vinto l’argento nei 50 stile M Juniores e il bronzo nei 100 stile M Juniores. Tutti gli atleti si sono comportati onorevolmente conquistando ottimi piazzamenti.

Laura Sartini