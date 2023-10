Cinque le lucchesi ancora in lizza. Partite a eliminazione diretta

Mercoledì di Coppa Toscana per le formazioni di Seconda categoria, con le gare valevoli per il secondo turno della manifestazione. Cinque le lucchesi ancora in lizza. Questo il programma completo: Montignoso-Gorfigliano Diavoli Neri (ore 20.30 a Montignoso), Fornaci-Ghivizzano (ore 20.30 al “Carraia“ di Ghivizzano), Capanne Calcio-San Macario Oltreserchio (ore 21 a Capanne-Pisa), Academy Tau-Sextum Bientina (ore 15.30 allo stadio di Altopascio). Si tratta di gare uniche, a eliminazione diretta. Se al termine degli eventuali supplementari la sfida rimane in parità, si qualifica chi gioca in trasferta, in base al regolamento di Coppa.

Flavio Berlingacci