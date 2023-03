Ciclismo, che bella storia per l'Usd Montecarlo: tre squadre per il 2023

Il gruppo al completo dell'USD Montecarlo Ciclismo

Montecarlo (Lucca), 14 marzo 2023 - L’Unione Sportiva Dilettantistica Montecarlo Ciclismo è una di quelle società che devono essere orgogliose della propria storia. Nata nel 1960, da 53 anni presieduta da Ferdinando Di Galante, è da sempre una base di partenza e di sicuro affidamento per i giovani da avviare al ciclismo. Ha avuto anche un paio di atleti poi diventati grandi campioni come Michele Bartoli e Marco Giovannetti. Nella consueta cornice della Fattoria Il Poggio ai piedi della collina dove sorge la ridente località di Montecarlo la festa per i 63 anni di presenza nel ciclismo, con la presentazione delle tre squadre per complessivi 24 corridori, e del programma organizzativo che prevede il 16 aprile l’edizione del Cinquantenario del Circuito di San Giuseppe per esordienti e allievi mentre al sabato si disputerà una gara per giovanissimi.

Il 14 maggio infine una gara esordienti a Pieve a Fosciana. Il ritrovo è stata l’occasione anche per un commosso ricordo di Ferruccio Ciuffardi uno dei fondatori della società nel 1960 e storico direttore sportivo nonché suocero di Michele Bartoli, scomparso all’età di 91 anni nell’aprile dello scorso anno. Altro aspetto importante della Montecarlo Ciclismo (presidente Ferdinando Di Galante, vice presidente Giuliano Domenichini, cassiere Antonio Da Valle) l’apporto di numerosi sponsor tra i quali Nissan Domenichini, Pizzeria la Rusticanella, Cantine M 13, Barsotti Ingrosso Carni, Bar Mauro, Agraria Checchi. Tre dunque le formazioni giovanili per l’imminente stagione.



ALLIEVI: Filippo Bozzoli, Filippo Andrea Pierini, Francesco Bandini, Riccardo Orsi. DS Sauro Bertoncini e Pierantonio Avanzinelli; accompagnatori Marco Pieroni e Giuseppe Grassi.

ESORDIENTI: Daniele Ginesi, Marco Fontana, Giulio Bertacchini, Gabriele Cepa, Marco Citti, Michele Folegnani, Federico Grassi, Gabriele Pierazzuoli. DS Claudio Lucchesi e Domenico Pellegrini.



GIOVANISSIMI: Matilde Massoni, Esteban Palumbo, Diego Bindi, Matteo Matteucci, Bryan Palumbo, Federico Paoli, Mattia Orlandini, Giacomo Dati, Gabriele Simi, Niccolò Massoni, Manuel Beoni, Matteo Dati, Giulio Messina.

Allenatori: Alice Longo, Fabrizio Nesi, Gabriele Lisci, Federico Conti, Michele Farnesi.