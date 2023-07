Ciclismo: Bufalini vince a Sillicagnana, Pini campione provinciale Juniores

Il giovanisssimo livornese Davide Bufalini, che compirà 17 anni a novembre, del Team Casano Matec, ha vinto a Sillicagnana l’8° Gran Premio Garfagnana, gara nazionale riservata alla categoria Juniores, valida anche come VIII Memorial Gino Bartali, Memorial dottor Eugenio Mariani e IV Memorial Mario Ghini. Organizzata dall’As Sillicagnana, presieduta da Matteo Satti, insieme alla Federazione ciclistica italiana e al Comune di San Romano, la corsa assegnava anche il titolo di campione provinciale di Lucca, che è stato conquistato da Tommaso Pini, in forza alla Polisportiva Monsummanese, decimo sul traguardo, ma primo degli atleti lucchesi. Alle spalle di Pini è giunto Edoardo Cipollini. Parte della corsa è stata seguita, su un’auto dell’organizzazione, dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Soddisfatto l’organizzatore Quinto Rocchiccioli, con l’Asd Sillicagnana, per la riuscita della giornata.

Ordine di arrivo: 1) Davide Bufalini (Team Casano Matek Elenka), che ha percorso i 114 km della prova in 2h46’45’’ alla media di 41,019; 2) Nathanael Burns (Veleka Team) st; 3) Daniele Chinappi (Vangi-Sama Ricambi-Il Piarata) a 10’’ 4) Tommaso Bambagioni (CPS Professional Team) a 17"; 5) Luca Fraticelli (Sidermec Vitali) a 18"; 6) Matthias Schwarzbacher (CPS Professional Team) st; 7) Alberto Antonino Cavallaro (Work Service) st; 8) Enea Sambinello (Work Service) st; 9) Leonardo Meccia (Work Service) st ;10) Tommaso Pini (Polisportiva Monsummanese).

Dino Magistrelli