Venerdì 17 febbraio, alle 11.30, nella sala del Consiglio del Comune di Pieve Fosciana, si terrà la presentazione della prima edizione del Memorial Rossano Mori, manifestazione ciclistica giovanile Trofeo Pieve Fosciana per "Esordienti" primo e secondo anno e "Allievi", che si svolgerà domenica 14 maggio, promossa da Comune di Pieve Fosciana, Usd Montecarlo Ciclismo, Comitato provinciale di Lucca della Fci, inserita nel calendario ufficiale della Federtoscana.

Il coinvolgimento del Comune di Pieve Fosciana rientra nel contesto storico di una lunga tradizione che, in passato, ha legato profondamente il paese a questo sport. Nel segno di questa tradizione risulta quanto mai apprezzabile l’omaggio alla figura di Rossano Mori, quale fedele e grande appassionato di questo sport, scomparso prematuramente in seguito ad una fatale caduta dalla bici. Il ritorno delle gare giovanili a Pieve Fosciana fa da cornice ideale al passaggio della decima tappa del Giro d’Italia, "Scandiano-Viareggio", che transiterà in Garfagnana solo due giorni dopo, martedì 16 maggio. Le gare, in programma domenica 14 maggio si svolgeranno nella mattina e nel primo pomeriggio, con il seguente programma: ore 9.30 partenza "Esordienti" 1° anno lungo il circuito di Piano Pieve di circa 3 chilometri (modalità criterium) da ripetersi otto volte per un totale di 24 chilometri ed una durata inferiore all’ora. Alle 11, partenza per gli "Esordienti" 2° anno lungo lo stesso circuito (sempre modalità criterium) da ripetersi dieci volte per un totale 30 chilometri ed una durata di circa un’ora. Alle 14.30 partenza degli "Allievi" lungo il medesimo circuito di Piano Pieve (modalità criterium) da ripersi quindici volte per un totale di 45 chilometri ed una durata di circa un’ ora e mezza.

L’Usd Montecarlo Ciclismo sta cercando anche sponsor per rendere ancora più importante la manifestazione. Per l’occasione sarà stampato un giornalino promozionale di presentazione dell’evento che verrà diffuso sul territorio, dove saranno ben visibili sia il programma che il logo delle varie aziende che sosterranno la manifestazione. Per maggiori informazioni rivolgersi a Stefano Folegnani, tel. 349-5335973 e-mail: [email protected]

Dino Magistrelli