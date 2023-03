Cesena, rientrano Stiven e Cristian Shpendi All’Orogel Stadium attesi 10mila spettatori

In casa Cesena è in fase avanzata la preparazione in chiave tattica in vista della gara interna contro la Lucchese, domani alle 17.30. Dopo una prima parte dedicata ad un lavoro atletico, la seduta è proseguita sul campo dove il tecnico Domenico Toscano ha schierato due squadre che hanno simulato varie situazioni di gioco, poi riproposte all’interno della partitella finale. Sono rientrati in gruppo i fratelli Stiven e Cristian Shpendi, di ritorno dalla sei giorni con l’Under 21 dell’Albania, mentre ad un allenamento differenziato si sono sottoposti Zecca e Mercadante: sessione in palestra per entrambi a cui il primo ha aggiunto la corsa sul campo e il secondo un lavoro in piscina. La rifinitura di oggi si svolgerà sul terreno dell’Orogel Stadium. Previsti, per domani, quasi 10mila spettatori. Del resto il Cesena detiene il primato degli spettatori nelle partite casalinghe con 8mila di media.

e.p.