Cefa ko con Ghezzano. Stasera c’è Endas Pistoia

Per il Cefa Basket un’altra sconfitta sul campo di Ghezzano di Pisa nel campionato di Divisione Regionale 2. Il Centro Computer Cefa Basket ha infatti ceduto con il punteggio di 52 a 28, evidenziando in particolare i problemi offensivi. La gara si è messa subito in salita con i gialloneri sotto 17 a 4 dopo dieci minuti. Siccome i valori tecnici e agonistici capitan Ferrando e compagni li possiedono, ecco che al brutto inizio di partita segue sempre una reazione che però, questa volta, non è stata sufficiente per colmare il distacco e nel terzo quarto la squadra di casa ha dato nuovamente un’accelerata che ha portato il match su un risultato netto per i pisani. Adesso, la classifica vede il Cefa con sei punti assieme a Capannori e Lucca Academy ovvero le altre lucchesi del girone con la sola Piombino a inseguire a quota 2. Stasera al palazzetto dello sport c’è Endas Pistoia (otto punti in classifica), con inizio alle 20.30. Tabellino Cefa: Ferrari, Tosoni 2, A. Angelini 3, S. Angelini 4, Guidugli 3, Tardelli, Ferrando 2, Ricciarelli 2, Saletti, Guidi 6, Rosellini, Grandini 8. All. Rocchiccioli con il secondo Sergiampietri.

Dino Magistrelli