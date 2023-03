Cefa blinda il secondo posto

Bellaria Pontedera – Cefa 48-57 (12-20;10-12;15-15;11-10)

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo passa anche a Pontedera e chiude matematicamente al secondo posto nella prima fase del campionato di Prima Divisione. L’ultima di campionato sarà contro Monsummano, terza in classifica, con il Cefa che può ancora sperare nel primo posto, mentre per i pistoiesi è già deciso il piazzamento. "E’ stata una gara equilibrata – commenta il coach Michele Rocchiccioli - con Simone Angelini che ci ha dato una grande mano in attacco".

Cefa: Ferrari 2, Tosoni 1, A. Angelini, S. Angelin 26, Guidugli 6, Lana, Tardelli, Ferrando 4, Guidi 6, Rosellini, Grandini 10, Bertolini 2. Allenatore Rocchiccioli con il suo secondo Sergiampietri.