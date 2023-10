Cefa Basket, seconda sconfitta. E domani arriva il Lucca Accademy

Seconda sconfitta per il Centro Computer Cefa Basket nel campionato di Divisione Regionale 2. Dopo il ko interno, arriva quello in una delle trasferte più distanti del girone, sul campo della Dinamo Rosignano per 58 a 49. Partita fatta di strappi con il Cefa che parte malissimo subendo un parziale di 12 a 0, ma riesce a tornare in partita chiudendo all’intervallo sotto di un solo punto, complice un canestro da metà campo degli avversari. Ma nel terzo e quarto arriva il parziale che sancisce la sconfitta del Cefa di capitan Ferrando e compagni. "Ci stiamo adattando a un campionato di livello superiore – analizza il coach Michele Rocchiccioli –. Abbiamo lavorato molto sulla difesa, ma dobbiamo fare ancora di più perché è in quel settore che stiamo perdendo le partite. Siamo tranquilli, sappiamo che avremmo trovato delle difficoltà inizialmente con alcuni giocatori ancora lontani dal miglior stato di forma. Venerdì però dobbiamo riscattarci e cercare il primo successo". Sarà derby al palazzetto di Castelnuovo con l’arrivo di Lucca Academy. "E’ una squadra giovane, sarà una delle poche gare in cui dovremo far valere l’esperienza dei nostri veterani che sono abituati maggiormente a questi campionati". Questo il tabellino del match di Rosignano: Ferrari, Tosoni 2, A. Angelini 9, S. Angelini 10, Guidugli, Ferrando, Ricciarelli, Zanella, Guidi 6, Rosellini 3, Grandini 19. All. Rocchiccioli con il secondo Sergiampietri.

Dino Magistrelli