Cefa Basket Castelnuovo espugna Valdera Ora la volata per conquistare la finalissima

Isotopi Valdera

24

Cefa

43

(4-9; 6-13; 4-10; 10-11)

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo espugna Valdera e lancia la volata per la conquista della finalissima che può voler dire il salto in Promozione. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli ha reagito ai due recenti ko consecutivi e adesso con le prossime due gare in casa è tutto in ballo per arrivare alla finale. "La vittoria che ci serviva - commenta Rocchiccioli - . E’ stata una partita a punteggio basso per merito delle difese, ma anche della tensione della gara visto che una sconfitta voleva dire estromissione dalla possibilità di raggiungere la finale. Siamo partiti aggressivi, rispetto alle altre due trasferte. Abbiamo fatto un passo avanti e ora ce la giocheremo in casa. Unica nota negativa l’infortunio di Bertolini, una distorsione alla caviglia da valutare, ma che potrebbe tenerlo fuori nei prossimi impegni". Questa sera alle 21 la prima sfida contro lo Sparta e poi il 13 contro Sales Firenze, entrambe a Castelnuovo. Dirigenti e giocatori invitano i tifosi ad andare al Palazzetto per sostenerli in queste due sfide.

Dino Magistrelli