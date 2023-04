C’è System-Pantera

In serie "B1" sosta per la Toscanagarden IMG Nottolini che osserva il proprio turno di riposo del girone di ritorno, prima di tuffarsi nelle ultime quattro giornate che prevedono due sfide contro formazioni dietro in graduatoria: ovvero Libellula e Rimont Genova; e, poi, gli ultimi due complicati match contro squadre in lotta per la promozione, cioè Savis Volpiano in casa e Parella a Torino. Quanto alla classifica, l’obiettivo rimasto è quello di provare a riprendersi il sesto posto, sottratto sabato scorso dal Liberi & Forti.

In serie "C" la MAV Autotrasporti chiude la stagione a Donoratico, stasera alle 21, contro l’Ecoresort Paradu, formazione ancora in lotta per la quinta posizione.

In serie "D" si chiude anche qui la stagione regolare, con le partite delle formazioni lucchesi tutte concentrate con lo stesso orario di inizio fissato alle 18 di oggi. E sarà una chiusura con derby: quello della "Custer De’ Nobili", dove il System ospita la Pantera, due formazioni staccate di solo quattro punti, ma con motivazioni diverse. Se le panterine, infatti, ormai settime, non possono migliorare la propria posizione, le padrone di casa possono ancora puntare ad entrare tra le prime cinque della classifica. Non basterà, però, vincere contro la Pantera, ,perché al contempo, dovrebbe arrivare il ko del Primaq che, però, è attesa dalla sfida contro il Volley Art, penultimo.

Discorso simile anche per il Mc Donald’s Porcari, protagonista di uno splendido campionato, che può ancora provare a vincere, ma deve dipendere dal risultato del Bottegone. Le porcaresi saranno di scena a Firenze, contro l’Hoster Food, terz’ultimo; ma anche il Bottegone è atteso da un match sulla carta facile, visto che le avversarie del Borgo sono già matematicamente none.

Chiude il programma la trasferta, a Scandicci, del Valdiserchio, impegnato contro la Savino Del Bene, per evitare l’ultima posizione.

Andrea Amato