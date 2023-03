C’è lo scontro diretto Finale al cardiopalma

Ultime due giornate del campionato Primavera per la Lucchese di mister Carruezzo. I ragazzi rossoneri arrivano a questo appuntamento dopo una stagione un po’ altalenante, con un inizio molto buono, poi purtroppo sono arrivate sconfitte pesanti, che alla fine li hanno risucchiati in penultima posizione in classifica. Se il campionato dovesse finire oggi la Lucchese disputerebbe i play-out contro la Vis Pesaro in gara secca. E sabato 25 per Camaiani e compagni ci sarà lo scontro diretto contro la Pro Sesto, che è avanti di un solo punto ed in caso di successo i rossoneri passerebbero davanti ai lombardi in classifica. Insomma, un finale di competizione da vivere tutto di un fiato, con tante possibilità e che la Lucchese cercherà di sfruttare fino alla fine. L’obiettivo è quello di tornare da Sesto San Giovanni con tre punti, che sarebbero una bella boccata d’ossigeno in vista poi dell’ultima gara contro la capolista Sud Tirol, che proprio contro i lucchesi si giocherà la vittoria del campionato. I ragazzi sono molto motivati a fare bene e a cercare di evitare i play-out, che come sempre sono una lotteria e per questo motivo stanno tenendo alta la concentrazione e l’attenzione, perché giunti a questa fase finale la posta in palio è davvero alta.