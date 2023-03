C’è la Meridien: obiettivo invertire la marcia

Oggi alle 15 i gialloblu di Riccardo Contadini, contro la Meridien Larciano di mister Federico Magrini, cercheranno di dare il cambio di passo ad una stagione andata avanti tra alti e bassi. L’obiettivo era quello di rimanere in zona play-off, ma nelle ultime partite tale meta si è un po’ impallidita. Ora a disposizione ci sono due incontri spareggio con Meridien e Larcianese e i garfagnini cercheranno di sfruttare l’occasione. A disposizione di Contadini rientrano il centrocampista Diego Bartolomei e il difensore Riccardo Biagioni che hanno scontato la squalifica. All’andata fu 2-2 con il Castelnuovo sempre in vantaggio con Bitep e El Hadoui, ma per due volte raggiunto dai gol di Benedetti, che anche oggi risulterà l’insidia maggiore della retroguardia garfagnina, insieme all’ex Maiorana. Tra l’altro i pistoiesi arriveranno anche sulla scia dell’entusiasmo della conquista della finale di Coppa Italia Toscana di Promozione, avendo vinto in trasferta con il Luco per 4-2. I tifosi gialloblu sperano che i pistoiesi siano un po’ stanchi e magari pensino inconsciamente già alla finale del 15 marzo con il Subbiano di Arezzo.

Dino Magistrelli